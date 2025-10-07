Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez

Uma região industrial em Tyumen, na Sibéria, foi alvo de um ataque com drones na segunda-feira (6), anunciaram as autoridades locais, o primeiro nesta cidade a mais de 1.800 quilômetros da Ucrânia.

As autoridades regionais russas comunicaram no Telegram que três drones foram "detectados e neutralizados". Não especificaram sua origem e, por enquanto, a Ucrânia não reivindicou o ataque.

Segundo a imprensa local, o alvo era uma importante refinaria de petróleo da região rica em hidrocarbonetos.