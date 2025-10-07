Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Entre outubro de 2024 e setembro passado, período contemplado na medição internacional, a Colômbia produziu 14,8 milhões de sacas de 60 kg, de acordo com o sindicato.

É um recorde em 33 anos e representa "uma produção 17% maior em relação ao ano anterior", afirmou a Federação Nacional de Cafeicultores (FNC) em um comunicado.

Segundo a FNC, o aumento da produção neste ano se deve a mudanças no método de colheita, melhores fertilizantes e variedades de plantas mais resistentes às mudanças climáticas.

Da produção total, 13,3 milhões de sacas foram exportadas ? 12% a mais que o registro anterior.

A Colômbia é o terceiro maior produtor de café, atrás do Brasil ? cuja cafeicultura sofre com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos desde agosto ? e do Vietnã.

O presidente do sindicato dos cafeicultores colombianos, Germán Bahamón, previu no X que a produção do próximo ano será menor devido às chuvas e ao enfraquecimento natural das plantas.