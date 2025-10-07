'De partir o coração', diz Gattuso sobre Gaza antes de jogo entre Itália e Israel

O técnico da seleção da Itália, Gennaro Gattuso, declarou nesta terça-feira (7) que a guerra em Gaza é "de partir o coração", mas que sua equipe não pode se retirar da partida contra Israel daqui a uma semana, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Azzurra' jogará no sábado à noite em Talin contra a Estônia, mas todos os holofotes estão voltados para o duelo contra os israelenses, na terça-feira que vem, na Itália, onde a mobilização a favor dos palestinos ganhou força e muitos pedem que a seleção nacional não jogue esta partida.

"Sabemos que temos que jogar, se não perderemos por 3 a 0 [por W.O.]. Mas reitero: é muito triste ver o que acontece a estas pessoas inocentes, a estas crianças. Parte o coração ver tudo isso", declarou Gattuso em entrevista coletiva.