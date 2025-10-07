'Decisão das decisões' de LeBron James era ação de marketing com marca de conhaque

A anúncio da "decisão das decisões" feito por LeBron James, que alimentou os rumores sobre sua aposentadoria, acabou sendo, afinal, uma ação de marketing revelada nesta terça-feira (7).

A chamada "Segunda Decisão", promovida em um enigmático vídeo publicado na véspera nas redes sociais do astro da NBA era, na realidade, uma peça publicitária para anunciar o lançamento de uma linha de conhaque em parceria com a marca Hennessy, que começará a ser vendida em outubro.

O teaser de segunda-feira era uma clara referência à famosa "Decisão" anunciada por James em 2010, quando gerou expectativa sobre seu futuro antes de confirmar sua saída do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.