Dinamarca proibirá redes sociais para menores de 15 anos

A Dinamarca proibirá o uso das redes sociais para menores de 15 anos, anunciou, nesta terça-feira (7), a primeira-ministra, Mette Frederiksen, na abertura da sessão parlamentar.

"O governo propôs proibir várias redes sociais para crianças e jovens menores de 15 anos", declarou em seu discurso.

O projeto de lei, que será apresentado em uma data ainda não definida, indica que, em alguns casos, os jovens poderão utilizar redes a partir dos 13 anos, mas somente com a autorização dos pais.