Dirigente da Federação Japonesa de Futebol é condenado na França por consumir pornografia infantil

Segundo o jornal Le Parisien, os comissários de bordo o flagraram observando imagens em seu laptop na classe executiva de um voo da Air France. Na ocasião, ele alegou que se tratava de fotos geradas por inteligência artificial.

Kageyama foi detido assim que o avião pousou, na última quinta-feira, e ficou em prisão preventiva durante o fim de semana até comparecer ao tribunal, onde reconheceu os fatos e disse estar envergonhado, alegando não saber que era algo proibido na França.

O tribunal de Bobigny o condenou na segunda-feira a 18 meses de prisão com suspensão de pena e a pagar 5 mil euros de multa (R$ 31 mil na cotação atual) por importação, posse, gravação ou observação de imagens de caráter pornográfico de um menor de 15 anos.

Kageyama também foi proibido de exercer qualquer atividade em contato com menores e de entrar no território francês por um período de dez anos.

Além disso, a França incluiu seu nome no arquivo judicial de autores de infrações sexuais.

Após a condenação, o dirigente foi liberado, mas ainda não retornou ao Japão, segundo o secretário-geral da JFA, Kazuyuki Yukawa.