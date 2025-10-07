Djokovic avança pela 11ª vez às quartas de final do Masters 1000 de Xangai

O tenista sérvio Novak Djokovic, favorito após as eliminações de Jannik Sinner e Alexander Zverev, continua sua jornada no Masters 1000 de Xangai e se classificou para as quartas de final com vitória sobre o espanhol Jaume Munar nesta terça-feira (7).

Djokovic, atual número 5 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-2, em duas horas e 42 minutos para alcançar as quartas pela 11ª vez em Xangai, onde já foi em 2012, 2013, 2015 e 2018.

Contra Munar, o veterano sérvio não demorou a conseguir uma quebra para liderar por 3-1. Após uma paralisação médica para receber uma massagem na panturrilha direita, confirmou a vantagem e fechou o set em 6-3.