Djokovic avança pela 11ª vez às quartas de final do Masters 1000 de Xangai

O tenista sérvio Novak Djokovic, favorito após as eliminações de Jannik Sinner e Alexander Zverev, continua sua jornada no Masters 1000 de Xangai e se classificou para as quartas de final com vitória sobre o espanhol Jaume Munar nesta terça-feira (7).
Djokovic, atual número 5 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-2, em duas horas e 42 minutos para alcançar as quartas pela 11ª vez em Xangai, onde já foi em 2012, 2013, 2015 e 2018.
Contra Munar, o veterano sérvio não demorou a conseguir uma quebra para liderar por 3-1. Após uma paralisação médica para receber uma massagem na panturrilha direita, confirmou a vantagem e fechou o set em 6-3.
O espanhol, mais confiante na segunda parcial, conseguiu empatar a partida depois de quebrar o serviço de Djokovic no 11º game, ao término de uma longa troca de bolas.
Mas o sérvio de 38 anos encontrou energia para conseguir duas quebras de saque no terceiro set e selar a vitória sobre Munar, que é dez anos mais jovem.
Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o belga Zizou Bergs (N.44), que também sofreu para eliminar o canadense Gabriel Diallo, com parciais de 3-6, 7-5 e 7-6 (10/8), após salvar dois match points.
O dinamarquês Holger Rune também vai disputar as quartas, depois de vencer o francês Giovanni Mpetshi Perricard por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 6-7 (7/9) e 6-3.
