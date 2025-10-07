Dois mortos e dois desaparecidos no desabamento parcial de prédio em Madri

O acidente ocorreu em uma rua próxima à movimentada Plaza Mayor, pouco antes das 13h30 (8h30 de Brasília). O edifício, de seis andares e que anteriormente abrigava escritórios, estava em processo de reforma para se transformar em um hotel de quatro estrelas.

Almeida informou que o primeiro corpo retirado dos escombros era de um homem e disse não saber o gênero da segunda vítima fatal.

"O que se sabe é que há um corpo já localizado dentro do edifício e que os bombeiros estão realizando a remoção dos escombros para poder alcançá-lo", prosseguiu o prefeito, acrescentando que as equipes contam com o apoio de drones e cães de resgate.

As quatro pessoas desaparecidas eram três homens e uma mulher, afirmou anteriormente a vice-prefeita de Madri, Inmaculada Sanz. Segundo a imprensa espanhola, a mulher era arquiteta e os três homens trabalhavam como operários na obra.

O desabamento deixou vários feridos, um dos quais foi levado ao hospital.

- "Explosão enorme" -

O delegado do governo na Comunidade de Madri, Francisco Martín Aguirre, havia informado anteriormente que estava sendo "analisado o possível impacto sobre os edifícios vizinhos".