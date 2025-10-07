Estudo aponta que mulheres têm maior propensão genética à depressão

"O fator genético da depressão é maior em mulheres que em homens", afirmou a pesquisadora Jodi Thomas.

"Compreender os fatores genéticos compartilhados e únicos em homens e mulheres nos dá uma visão mais clara sobre o que causa a depressão, e abre caminho para tratamentos mais personalizados."

A ciência já sabia que a depressão é mais comum em mulheres, mas suas causas biológicas ainda são, em grande parte, um mistério.

Os pesquisadores identificaram cerca de 13 mil marcadores genéticos associados à depressão em mulheres, enquanto nos homens esse número chega a 7 mil.

Algumas dessas alterações genéticas podem modificar vias biológicas relacionadas ao metabolismo ou à produção de hormônios.

"Encontramos algumas diferenças genéticas que podem ajudar a explicar por que mulheres com depressão frequentemente apresentam sintomas metabólicos, como mudanças de peso ou variações nos níveis de energia", disse Thomas.