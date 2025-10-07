EUA anuncia que número de detenções na fronteira sul é o mais baixo desde 1970

Das 237.565 detenções, 72% ocorreram durante os últimos meses do governo Biden (entre outubro de 2024 e janeiro de 2025), destacou o DHS com satisfação.

Ao assumir seu segundo mandato, o republicano Donald Trump anunciou que as operações e deportações de imigrantes sem documentação seriam um dos eixos de sua política interna.

"Tivemos a fronteira mais segura da história dos Estados Unidos e nossos números de fim de ano [fiscal] comprovam isso", celebrou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, citada no comunicado.

O documento ressalta que há cinco meses a Patrulha de Fronteira não libera nenhum imigrante sem documentação ao longo da fronteira sudoeste, "em comparação com 9.144 liberações em setembro de 2024".

A liberação de detidos na fronteira era uma prática de governos anteriores, sob a condição de que os imigrantes se apresentassem posteriormente às autoridades para determinar sua situação como solicitantes de asilo ou beneficiários de programas de proteção temporária.

Muitos desses imigrantes não compareciam à convocação, segundo críticos do sistema migratório.