Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

O também prefeito de Le Havre, no noroeste da França, propõe que Macron nomeie um primeiro-ministro com o único objetivo de aprovar um orçamento para 2026 e anuncie, por sua vez, uma "presidencial antecipada" logo depois.

Na segunda-feira, Sébastien Lecornu renunciou, o terceiro primeiro-ministro em um ano, e o presidente deu um prazo até quarta-feira à noite para decidir se é possível nomear um novo. Caso contrário, poderia convocar eleições legislativas.

Philippe é o primeiro membro do alto escalão da aliança governista a pedir a saída do presidente, que chegou ao poder em 2017 surgindo do centro do espectro político com um discurso reformista e liberal.

O ex-primeiro-ministro já se declarou candidato à próxima eleição presidencial em setembro de 2024. Embora as pesquisas o coloquem em segundo lugar no primeiro turno, perdeu força desde então e em algumas já não aparece no segundo turno.

A França vive uma profunda crise política desde as eleições legislativas antecipadas de 2024, que deixaram a Assembleia Nacional (câmara baixa) sem maiorias e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita.

Macron convocou esta antecipação eleitoral na mesma noite da vitória da extrema direita nas eleições ao Parlamento Europeu e sem consultar seus aliados, que nas últimas horas não pouparam críticas contra ele.