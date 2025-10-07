Exército de Mianmar bombardeia multidão e deixa ao menos 40 mortos, segundo testemunhas

Segundo uma integrante do comitê organizador do festival do município de Monywa, o Exército bombardeou a multidão usando um parapente motorizado.

A mulher, que pediu anonimato por segurança, disse à AFP que os participantes também protestavam contra a junta governamental quando, por volta das 19h (9h30 no horário de Brasília), começaram os bombardeios, que teriam deixado mais de 40 mortos e 80 feridos.

"O comitê alertou as pessoas e um terço da multidão conseguiu fugir", acrescentou.

"As pessoas seguravam velas e, um minuto depois, estavam no chão, despedaçadas. Havia crianças completamente destroçadas", afirmou a mulher, que não estava no local no momento do ataque, mas participou dos funerais nesta terça-feira.

"Nesta manhã ainda recolhemos pedaços de corpos do chão", declarou.

Uma testemunha, moradora de Chaung-U, confirmou o número de vítimas. Segundo ela, as pessoas começaram a correr quando perceberam que o parapente motorizado as sobrevoava, um aparelho que "lançou duas bombas", relatou.