Freio nas energias renováveis dificulta alcançar meta da COP28

A AIE enfatiza que essas projeções são "menores do que os 5%" do ano passado e "refletem mudanças políticas, regulatórias e de mercado desde 2024".

Isso se explica por dois motivos principais, segundo a agência: primeiro, a eliminação antecipada de incentivos fiscais federais nos Estados Unidos e outras mudanças regulatórias, que levaram a AIE a reduzir suas projeções para o mercado americano em quase 50% em comparação com o ano passado.

Em segundo lugar, o fato de a China ter passado de um sistema de tarifas regulamentadas para um sistema baseado em licitações para a compra de eletricidade renovável, o que "afeta a lucratividade dos projetos" e leva a uma queda nas previsões de crescimento para o país.

A AIE prevê que a capacidade global de energia renovável aumentará em 4.600 gigawatts (GW) até 2030, o que é "aproximadamente equivalente à capacidade total de produção da China, União Europeia e Japão combinados".

Há um ano, a AIE previu que essas capacidades quase triplicariam, com mais de 5.500 GW adicionados entre 2024 e 2030.

