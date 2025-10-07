Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou na noite desta terça-feira (7) que foi apresentada uma denúncia por "cumplicidade em genocídio" contra ela e dois ministros perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) devido ao apoio da Itália a Israel.

"Eu, o ministro Crosetto [Guido, da Defesa[, o ministro Tajani [Antonio, das Relações Exteriores] e, creio, o diretor-geral da Leonardo, Roberto Cingolani, fomos alvo de uma denúncia no Tribunal Penal Internacional por cumplicidade em genocídio", declarou durante um programa de televisão que será transmitido por volta da meia-noite, hora local, e do qual a imprensa divulgou alguns trechos.

"Acho que não há outro caso no mundo nem na história de uma denúncia desse tipo", acrescentou.