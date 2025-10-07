Governo brasileiro anuncia libertação de 13 brasileiros da flotilha para Gaza

O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (7), a libertação de 13 de seus cidadãos, incluindo a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que integravam a flotilha de ajuda para Gaza detida pelas autoridades israelenses.

Na semana passada, Israel interceptou em águas internacionais uma flotilha de 45 embarcações que zarpou da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense para entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome extrema após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas.

Mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, segundo as autoridades israelenses.