Hamas diz que 'otimismo' prevalece nas negociações com Israel sobre Gaza

O Hamas afirmou, nesta quarta-feira (8), que o "otimismo" prevalece em suas negociações indiretas com Israel no Egito para chegar a um acordo que acabe com a guerra em Gaza.

Taher al Nunu, um dos líderes do movimento islamista palestino que participa das conversas, também disse à AFP que o Hamas entregou a Israel "listas de prisioneiros a serem soltos", em referência à proposta de troca de reféns mantidos em Gaza por palestinos detidos pelas forças israelenses.

Os diálogos entre as partes são realizados na cidade turística egípcia de Sharm el Sheikh, dois anos após o início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.