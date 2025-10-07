Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

O principal negociador do Hamas, Khalil Al Hayya, declarou nesta terça-feira (7), durante as conversações indiretas com Israel no Egito, que o grupo "quer garantias do presidente [dos Estados Unidos Donald] Trump e dos países patrocinadores de que a guerra terminará de uma vez por todas".

"Não confiamos na ocupação, nem por um segundo", afirmou ao meio de comunicação egípcio Al-Qahera News, vinculado ao Estado, em referência a Israel.

"Ao longo da história, a ocupação israelense não cumpriu suas promessas, e experimentamos isso duas vezes nesta guerra. Portanto, queremos garantias reais", acrescentou, acusando Israel de violar duas vezes o cessar-fogo no atual conflito.