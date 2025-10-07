Israel lembra o segundo aniversário do ataque do Hamas, em meio a negociações para encerrar o conflito

O Hamas levou 251 reféns para Gaza, dos quais 47 permanecem em cativeiro, incluindo 25 que, segundo o Exército israelense, estão mortos.

Às 6h29 locais (00h29 de Brasília) desta terça-feira, mesmo horário em que o Hamas lançou seu ataque em 2023, parentes dos mortos no festival observaram um minuto de silêncio no local em homenagem às mais de 370 pessoas mortas, informou a AFP.

"Estou aqui para estar com ela, porque foi a última vez que ela esteve viva, aqui com seu noivo, Moshe", que também foi morto naquele dia, disse à AFP Orit Baron, 57 anos, mãe de Yuval Baron, uma das vítimas.

"É como se estivesse aqui comigo agora", disse ela, enquanto fogo de artilharia e explosões ecoavam da vizinha Gaza.

Outro momento importante acontecerá esta noite em Tel Aviv, onde uma cerimônia foi organizada pelas famílias das vítimas na chamada Praça dos Reféns, o epicentro da mobilização pela libertação de todos os sequestrados pelo Hamas.

Além disso, eventos especiais organizados pelo governo estão planejados para 16 de outubro. Em meio às homenagens, o Exército israelense afirmou ter detectado um projétil disparado do norte da Faixa de Gaza, sem relatar nenhuma vítima.