John Clarke (Reino Unido), Michel H. Devoret (França) e John M. Martinis (EUA) vencem Nobel de Física

O britânico John Clarke, o francês Michel H. Devoret e o americano John M. Martinis venceram o Prêmio Nobel de Física nesta terça-feira(7) por suas pesquisas na área da mecânica quântica.

O trio foi premiado "pela descoberta do efeito de túnel quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico", observou o júri.

