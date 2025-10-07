John Clarke (Reino Unido), Michel H. Devoret (França) e John M. Martinis (EUA) vencem Nobel de Física
O britânico John Clarke, o francês Michel H. Devoret e o americano John M. Martinis venceram o Prêmio Nobel de Física nesta terça-feira(7) por suas pesquisas na área da mecânica quântica.
O trio foi premiado "pela descoberta do efeito de túnel quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico", observou o júri.
nzg/clr/meb/avl/jc
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.