Jordi Alba anuncia que irá se aposentar ao final da temporada com o Inter Miami

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, anunciou nesta terça-feira (7) que irá se aposentar do futebol ao final da temporada da liga americana (MLS).

"Faço isso com absoluta convicção, plenitude e felicidade, porque sinto que percorri este caminho com toda a paixão possível, e que agora é o momento certo para abrir uma nova etapa e fechar a anterior com a melhor das sensações", disse o jogador de 36 anos em um vídeo publicado no Instagram.

O anúncio é surpreendente, já que em maio Alba renovou seu contrato com o Inter até o final de 2027. A decisão se deve a razões estritamente pessoais e familiares, disse à AFP uma fonte do entorno do jogador.