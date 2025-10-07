Megainvestimentos em IA não são uma 'bolha', mas sim 'a nova realidade', afirma executiva da OpenAI

"Dessa perspectiva, realmente não vejo isso como uma bolha. Vejo isso como a nova realidade de hoje, e acredito que o mundo realmente vai mudar e perceber que o poder da computação é o recurso mais estratégico", explicou.

"A IA é a maior força de autonomização que jamais conheceremos. Ela pode economizar seu tempo. Pode lhe dar acesso à educação e ao aprendizado contínuo. Pode lhe oferecer orientação, tutoria e talvez até mesmo conselhos financeiros. Pode lhe oferecer oportunidades econômicas".

O que você diria para aqueles que se preocupam com os perigos da IA?

"Meu trabalho consiste em garantir que o lado positivo dessa tecnologia seja aproveitado e o lado negativo seja mitigado.

Tomemos como exemplo a saúde mental. Ouço muitos usuários dizerem que pedem conselhos ao ChatGPT em momentos difíceis, quando talvez não tenham mais ninguém com quem conversar. Muitas pessoas não têm condições financeiras para procurar um terapeuta. Muitos pais me dizem: 'Meu Deus, recebi um conselho ótimo que me ajudou a resolver uma situação com meu filho'".

Mas, ao mesmo tempo, precisamos garantir que o modelo se comporte conforme o esperado. Nosso plano de ação é muito sólido. Começamos com o controle parental e planejamos implementar a detecção de idade: se pudermos determinar que o usuário é um adolescente, ofereceremos um modelo menos permissivo do que o de um adulto.