México busca acordo com EUA para evitar tarifa de 25% sobre caminhões, diz Sheinbaum

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira (7) que seu governo está negociando com os Estados Unidos para evitar a tarifa de 25% sobre caminhões importados, anunciada pelo presidente americano, Donald Trump.
Essa medida, decidida na segunda-feira por razões de "segurança nacional" e com entrada em vigor prevista para 1º de novembro, afeta particularmente o México, admitiu Sheinbaum. A presidente acrescentou que, se necessário, tentará falar com Trump.
"Vamos buscar um acordo antes de 1º de novembro", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal, detalhando que o secretário de Economia mexicano, Marcelo Ebrard, já está em contato com seu homólogo americano.
Ela afirmou que essa nova tarifa "afeta mais o México" porque o país é o maior exportador de veículos pesados para os Estados Unidos. Segundo dados do Banco Base, 82,31% dos caminhões pesados importados pelos Estados Unidos são fabricados no México.
A presidente afirmou que também busca entrar em contato com executivos de empresas do setor para explicar os esforços de seu governo para evitar essas tarifas.
Em conversas por telefone com Trump, Sheinbaum conseguiu adiar a imposição de outras tarifas dos Estados Unidos, seu maior mercado e parceiro, juntamente com o Canadá, no tratado de livre comércio da América do Norte, o T-MEC.
sem/mar/aa
© Agence France-Presse
