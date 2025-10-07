México goleia anfitrião Chile (4-1) e avança às quartas do Mundial Sub-20

O México ampliou com o ponta Hugo Camberos, que recebeu um passe dentro da área e finalizou sem chances para o goleiro já na reta final (80').

A chuva de gols continuou com outro chute de Camberos seis minutos depois (86'), contra uma seleção chilena já em choque emocional.

"Acho que foi uma partida completa para a seleção mexicana, com bom controle dos momentos e da tensão", disse o técnico mexicano Eduardo Arce à TUDN após a vitória.

O Chile marcou o gol de honra por meio de seu capitão Juan Rossel, logo em seguida (88').

Os anfitriões fecharam uma decepcionante campanha no Mundial Sub-20, na qual venceram apenas na partida de abertura do torneio e se classificaram para as oitavas de final apenas por receberem menos cartões amarelos que o Egito, com quem empataram com três pontos no Grupo A.

"Tínhamos muito mais esperança de fazer um Mundial melhor", lamentou o técnico chileno Nicolás Córdova à DirecTV Sports, reconhecendo a superioridade do México.