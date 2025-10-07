Nobel de Medicina, de excursão pelas montanhas, finalmente fica sabendo de seu prêmio

Após muitas ligações não atendidas, o comitê do Prêmio Nobel conseguiu falar nesta terça-feira (7) com o cientista premiado com o Nobel de Medicina, o americano Fred Ramsdell, que estava em um passeio "desconectado" quando a notícia foi anunciada.

O pesquisador declarou ao The New York Times que na segunda-feira estava terminando um passeio de três semanas pela natureza com o telefone em modo avião, enquanto os organizadores do Nobel, os veículos de imprensa e seus amigos tentavam contactá-lo sem sucesso.

Finalmente, ficou sabendo que havia ganhado o Prêmio Nobel de Medicina por intermédio de sua esposa. A mulher comentou que seu telefone estava inundado de mensagens quando recuperou o sinal, já que o casal fez uma parada em Montana para encerrar as férias que incluíram trilhas e acampamentos nas montanhas dessa região.