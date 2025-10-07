Nova espécie de rã venenosa é descoberta na Amazônia peruana

Uma equipe de cientistas descobriu uma nova espécie de rã venenosa na Amazônia peruana, com cores vivas e medindo apenas alguns milímetros, informou na segunda-feira (6) o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

A nova espécie de anfíbio, denominada Ranitomeya hwata, tem apenas "15 mm de comprimento", informou o órgão em comunicado, sem especificar a data da descoberta.

Isso a torna uma das "espécies menores do gênero Ranitomeya", caracterizadas por suas cores vivas e comportamento reprodutivo único.