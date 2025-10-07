Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha

A prefeita da cidade alemã de Herdecke, perto de Dortmund, foi esfaqueada nesta terça-feira (7), em "um ato de ódio", segundo o chanceler Friedrich Merz.
Iris Stalzer, eleita no final de setembro, foi atacada em frente à sua casa, segundo o canal WDR. A imprensa local indica que a prefeita social-democrata está gravemente ferida.
"Tememos por sua vida", disse o chanceler Merz em uma publicação no X.
Stalzer foi esfaqueada "várias vezes", segundo o canal colaborativo de notícias WDR. Gravemente ferida, conseguiu se arrastar até o interior de sua residência, afirma a mesma fonte.
Iris Stalzer venceu no mês passado as eleições nesta cidade de 20.000 habitantes. Sua posse oficial foi marcada para o início de novembro.
bur-jsk/avl/mb/jc/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.