Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha

A prefeita da cidade alemã de Herdecke, perto de Dortmund, foi esfaqueada nesta terça-feira (7), em "um ato de ódio", segundo o chanceler Friedrich Merz.

Iris Stalzer, eleita no final de setembro, foi atacada em frente à sua casa, segundo o canal WDR. A imprensa local indica que a prefeita social-democrata está gravemente ferida.

"Tememos por sua vida", disse o chanceler Merz em uma publicação no X.