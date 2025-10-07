Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua comitiva

O presidente do Equador, Daniel Noboa, saiu ileso de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira (7) pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo, informou a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.

"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a comitiva]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.

Vídeos divulgados pela Presidência, gravados no interior de um dos veículos, mostram objetos atingindo os vidros e alguém gritando "Abaixem a cabeça!". Outras imagens, registradas do lado de fora, mostram um grupo de manifestantes, alguns deles vestindo trajes indígenas, lançando pedras e pedaços de pau contra a comitiva, que passa pela estrada seguida de um blindado, em meio ao som de sirenes.