Promotoria britânica recorre de anulação processual por terrorismo contra rapper do Kneecap

Em 26 de setembro, um juiz decidiu anular o processo devido a um erro de procedimento.

Mo Chara, de 27 anos, cujo verdadeiro nome é Liam O'Hanna, negou qualquer apoio ao Hezbollah, denunciando sua acusação como uma decisão "política" após críticas feitas pelo trio contra Israel e a guerra em Gaza.

Em setembro, ao sair do tribunal, o rapper celebrou que as "tentativas de silenciar" o grupo "fracassaram".

Desde a acusação do cantor, em 21 de maio, o grupo, que apoia a causa palestina, viu sua notoriedade disparar, embora também tenha tido vários shows cancelados na Alemanha e na Áustria.

Os membros do Kneecap também não foram autorizados a viajar para a Hungria, onde se apresentariam no Sziget Festival, ou para o Canadá.

Apesar de tudo, o trio se apresentou em Paris em setembro, enfrentando as objeções de grupos judaicos franceses e de funcionários do governo da França. Também esteve no prestigioso Festival de Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, em junho.