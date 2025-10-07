Protesto de motoristas contra extorsão paralisa parcialmente Lima

Centenas de transportadores paralisaram parcialmente Lima na segunda-feira passada (6) em um protesto contra a extorsão incessante do crime organizado e os assassinatos de 47 motoristas por assassinos profissionais.

A maioria das empresas do setor aderiu ao apelo para desligar os motores por 24 horas em vários distritos da capital peruana, após um fim de semana em que um motorista morreu e outro foi baleado em dois ataques armados.

Os manifestantes bloquearam com ônibus várias ruas importantes, incluindo trechos da rodovia Panamericana, e queimaram pneus no protesto mais radical que realizaram este ano contra a chantagem e a extorsão de várias organizações.