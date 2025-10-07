Quatro desaparecidos em desabamento parcial de prédio em Madri

Um prédio em construção no centro de Madri desabou parcialmente na tarde desta terça-feira (7), deixando quatro desaparecidos e "cerca de dez feridos" em um bairro turístico da capital espanhola.

O acidente ocorreu em uma rua próxima à turística Plaza Mayor, pouco antes das 13h30 (08h30 no horário de Brasília). O prédio de seis andares, que costumava abrigar escritórios, estava sendo reformado para se tornar um hotel quatro estrelas.

"A estrutura de um prédio desabou e isso fez com que os vários andares caíssem até o porão", disse à imprensa Francisco Martín Aguirre, delegado do governo na Comunidade de Madri. Segundo ele, "o possível impacto nos prédios vizinhos está sendo analisado".