Quatro mortos em ataque com drones em região ucraniana sob controle russo

Um ataque com drones matou quatro pessoas no setor da região ucraniana de Kherson (sul) sob ocupação russa, afirmou nesta terça-feira(7) a autoridade local nomeada por Moscou neste território, que acusou Kiev de ter mirado em civis deliberadamente.
Vladimir Saldo afirmou no Telegram que essas quatro pessoas morreram em uma estrada em um ataque ucraniano com drones "dirigido contra veículos civis".
Já na capital regional Kherson, sob controle ucraniano, um homem de 65 anos morreu na manhã desta terça-feira em um ataque com drones atribuído a Moscou, segundo o chefe da administração militar regional, Oleksandr Prokudin.
A Rússia anunciou nesta terça-feira que interceptou mais de 200 drones ucranianos durante a noite, um dos ataques mais intensos de Kiev desde o início da campanha em larga escala de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022.
A maioria dos drones foi abatida sobre as regiões de Kursk (62) e Belgorod (31), na fronteira com a Ucrânia, segundo um comunicado do Ministério da Defesa russo.
Na segunda-feira, a Rússia afirmou ter neutralizado 251 desses dispositivos.
Desde o início de sua ofensiva, há três anos e meio, a Rússia tem lançado drones e mísseis contra a Ucrânia quase diariamente, e a Ucrânia responde regularmente atacando território russo.
A Ucrânia começou a responder com bombardeios contra refinarias de petróleo russas e outras infraestruturas energéticas, muitas vezes distantes da linha de frente.
