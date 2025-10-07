Quatro mortos em ataque com drones em região ucraniana sob controle russo

Um ataque com drones matou quatro pessoas no setor da região ucraniana de Kherson (sul) sob ocupação russa, afirmou nesta terça-feira(7) a autoridade local nomeada por Moscou neste território, que acusou Kiev de ter mirado em civis deliberadamente.

Vladimir Saldo afirmou no Telegram que essas quatro pessoas morreram em uma estrada em um ataque ucraniano com drones "dirigido contra veículos civis".

Já na capital regional Kherson, sob controle ucraniano, um homem de 65 anos morreu na manhã desta terça-feira em um ataque com drones atribuído a Moscou, segundo o chefe da administração militar regional, Oleksandr Prokudin.