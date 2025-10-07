Reencontrar Ancelotti na Seleção 'é um prazer', diz Rodrygo

O atacante de 24 anos foi convocado pela primeira vez desde a chegada de Ancelotti ao Brasil, no início de junho. Seu último jogo pela Seleção foi em março.

"É um prazer estar com o Ancelotti aqui, que é um cara que sempre me ajudou muito na minha carreira (...). Com certeza, nas mãos dele, eu evoluí de nível", admitiu.

Apesar das conquistas com o italiano no Real Madrid, Rodrygo mostrou modéstia ao falar sobre a possibilidade de fazer parte do elenco brasileiro no Mundial do ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Ninguém tem lugar garantido. Eu sei que tenho que demonstrar muito ainda", disse. "Principalmente por confiar no meu potencial, no meu talento, acho que tudo que eu posso entregar, então, eu preciso demonstrar muito mais".

Rodrygo tem 33 jogos pela Seleção, nos quais marcou sete gols.

Depois do compromisso contra a Coreia do Sul, o Brasil vai enfrentar o Japão na terça-feira que vem, em Tóquio, em outro amistoso.