Rússia diz que interceptou 184 drones ucranianos durante a noite

Na região de mesmo nome, cerca de 1.000 pessoas permaneceram sem energia na manhã desta terça-feira após ataques à infraestrutura energética nos últimos dois dias, de acordo com o governador Vyacheslav Gladkov.

Desde o início de sua ofensiva, há três anos e meio, a Rússia tem lançado drones e mísseis contra a Ucrânia quase diariamente, e a Ucrânia responde regularmente atacando território russo.

A Ucrânia começou a responder com bombardeios contra refinarias de petróleo russas e outras infraestruturas energéticas.

Moscou intensificou seus ataques à rede elétrica da Ucrânia nos últimos dias, aumentando o temor de uma campanha que visa mergulhar o país na escuridão com a aproximação do inverno, como ocorreu em 2024.

No final de setembro, Moscou controlava total ou parcialmente 19% do território ucraniano, segundo uma análise da AFP baseada em dados fornecidos pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), que trabalha em conjunto com o Critical Threats Project (CTP).

Cerca de 7% ? Crimeia e áreas da região industrial do Donbass ? já estavam sob controle russo antes do início da ofensiva em 2022.