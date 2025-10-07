Seis anos após polêmica política, NBA volta à China

O chefe da NBA, Adam Silver, justificou sua posição, lembrando que um dos valores defendidos pela NBA por vários anos foi o apoio à liberdade de expressão.

A China, onde, segundo estatísticas oficiais, quase 125 milhões de pessoas jogam basquete, interrompeu as transmissões dos jogos da NBA na televisão por vários meses devido a essa controvérsia. Isso causou uma perda significativa de receita para a liga, estimada pelo comissário da NBA, Adam Silver, em "várias centenas de milhões de dólares".

"Seguimos o conselho do Departamento de Estado dos Estados Unidos em todos os lugares em que interagimos com nossos fãs ao redor do mundo, incluindo a China e mais de 200 outros países e territórios", acrescentou Mark Tatum, vice-presidente e diretor de operações da NBA, em resposta por escrito à AFP esta semana.

Questionado se a liga americana de basquete continuava incentivando membros de sua comunidade a expressarem suas opiniões sobre a China, Tatum respondeu: "Sim".

A popularidade da NBA na China tem crescido constantemente desde os primeiros jogos disputados por franquias americanas no país em 1979, e foi impulsionada pela fama do gigante Yao Ming, oito vezes All-Star.

Entre 2004 e 2019, 28 jogos de pré-temporada foram disputados no país, onde inúmeras estrelas como Stephen Curry e James Harden comprovaram sua imensa popularidade, mas esse período de ouro chegou ao fim em 2019 com a mensagem de Daryl Morey.