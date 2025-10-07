Senadores acusam procuradora-geral dos EUA de politizar a Justiça

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, enfrentou um intenso interrogatório nesta terça-feira (7) por parte dos senadores que a acusam de transformar o Departamento de Justiça em uma ferramenta do presidente Donald Trump para atacar seus supostos inimigos.

Desde que assumiu o cargo, a ex-advogada do bilionário republicano recebe duras críticas da oposição por não ter mantido a independência do departamento em relação à Casa Branca.

"Eram apenas oito meses, ela transformou profundamente o Departamento de Justiça e deixou uma grande mancha na história americana", declarou o senador democrata Dick Durbin a Bondi.