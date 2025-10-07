Táticas de guerra ucranianas chegam ao deserto do Saara

Muito longe da bacia do Donbass, Rússia e Ucrânia travam outra batalha indireta nas dunas do Sahel, onde Moscou apoia a junta militar do Mali e Kiev treina e assessora rebeldes tuaregues em táticas militares.

Essa ajuda altera o equilíbrio de forças no conflito entre a junta do Mali e a Frente de Libertação do Azawad (FLA), uma coalizão armada de forças predominantemente tuaregues que lutam pela independência do nordeste do país.

A Rússia ganhou influência no Sahel. Os novos regimes militares no Mali, Níger e Burkina Faso viraram as costas à França, a antiga potência colonial, e estreitaram relações com Moscou.