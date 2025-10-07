Tenista dinamarquês Holger Rune defende tempos técnicos devido ao calor excessivo

Essa umidade, que coloca os músculos à prova, foi o que causou, por exemplo, as cãibras sofridas pelo italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, na terceira rodada no domingo, forçando-o a abandonar.

Vários jogadores já destacaram as condições climáticas extremas, e dirigentes da ATP, órgão regulador do circuito masculino, confirmaram à AFP nesta terça-feira que planejam implementar novas regras nesse sentido.

"O estudo continua, e medidas adicionais, incluindo a implementação de uma política oficial de prevenção ao calor, estão sendo avaliadas em consulta com jogadores, torneios e especialistas médicos", escreveu a entidade em um comunicado nesta terça-feira.

Atualmente, as decisões que afetam o jogo com base nas condições climáticas "são de responsabilidade do supervisor da ATP em quadra, em consulta com as equipes médicas e as autoridades locais", afirma o comunicado.

Essas equipes médicas também implementam "várias medidas em caso de calor extremo" para proteger os jogadores.

"Conseguimos suportar uma certa quantidade de calor porque somos física e mentalmente fortes, mas sempre há um limite", afirmou Rune.