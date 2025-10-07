Tribunal Eleitoral da Costa Rica pede retirada de imunidade do presidente Chaves

O Tribunal Supremo de Eleições (TSE) da Costa Rica instou nesta terça-feira (7) o Congresso a retirar a imunidade do presidente Rodrigo Chaves por suposta "beligerância política", duas semanas depois de o mandatário ter superado um pedido semelhante da Suprema Corte.

O TSE havia proibido, em 27 de junho, que Chaves interviesse na campanha para as eleições de fevereiro de 2026 ? nas quais ele não pode concorrer à reeleição ?, ao determinar que o presidente "aproveitou-se ilegitimamente" de seu cargo para "favorecer um programa político".

A Constituição e o Código Eleitoral proíbem o presidente e outros altos funcionários de participarem de atividades políticas ou eleitorais e de usarem seus cargos em benefício de um partido.