Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico

Os laureados, reconhecidos por experiências realizadas na década de 1980, demonstraram que o efeito túnel quântico também pode ser observado em escala macroscópica usando supercondutores.

Em uma série de experimentos, os pesquisadores demonstraram que "as estranhas propriedades do mundo quântico podem se manifestar em um sistema suficientemente grande para caber na mão", afirmou a Academia Real das Ciências da Suécia em um comunicado.

- "A surpresa da minha vida" -

O Comitê do Nobel destacou que estas descobertas "abriram caminho para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias quânticas, em particular a criptografia quântica, os computadores quânticos e os sensores quânticos".

"É maravilhoso poder celebrar como a mecânica quântica, com mais de um século de antiguidade, continua oferecendo surpresas", declarou Olle Eriksson, presidente do Comitê do Nobel de Física, em um comunicado. "Também é extremamente útil, já que a mecânica quântica é a base de toda a tecnologia digital", acrescentou.

Clarke, de 83 anos, leciona na Universidade de Berkeley, Califórnia, e Devoret, de 72, é professor na Universidade de Yale e na Universidade da Califórnia, à qual também está ligado Martinis, nascido em 1958.