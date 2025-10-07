Trump cita 'grandes avanços' em diálogo comercial com Canadá durante visita de Carney

O primeiro-ministro canadense, que já foi presidente do banco central do Reino Unido e entrou na política há menos de um ano, é criticado em seu país, onde fez campanha apoiado em sua longa experiência em gestão de crises.

"Usei vermelho para você", brincou Carney, referindo-se à cor da gravata que usava quando cumprimentou Trump na ala oeste da Casa Branca.

Segundo o governo canadense, a "visita de trabalho" do premiê buscou restaurar as relações bilaterais e discutir sobre "prioridades compartilhadas em uma nova relação econômica e de segurança entre Canadá e Estados Unidos".

A guerra comercial lançada pela administração Trump perturbou significativamente as relações entre ambos os vizinhos e afetou a economia canadense.

O Canadá, que tem os Estados Unidos como principal parceiro comercial, registrou uma queda de seu PIB de cerca de 1,5% no segundo trimestre.

Trump impôs tarifas a diversos produtos canadenses não cobertos pelo T-MEC, o tratado de livre comércio entre os dois países e que também inclui o México.