Trump e primeiro-ministro do Canadá têm reunião cordial, mas sem acordos

"Acho que vão partir muito contentes", disse Trump a jornalistas, enquanto recebia Carney no Salão Oval da Casa Branca.

Mas para o presidente republicano, os dois países têm "um conflito comercial normal" porque seus fabricantes competem pelo mesmo mercado. "Não há nada de errado nisso (...) Penso que fizemos muitos avanços nos últimos meses", afirmou.

Carney se disse confiante de que o Canadá conseguirá um "bom acordo" com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial.

A guerra tarifária iniciada pela administração Trump perturbou significativamente as relações entre os dois vizinhos e afetou a economia canadense.

Mas os dois líderes se mostraram à vontade, e inclusive sorriram quando Trump brincou sobre uma "fusão" com o Canadá, em referência aos pedidos prévios para que o país vizinho se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos.

Trump e Carney evitaram meticulosamente dar detalhes específicos sobre como poderiam aliviar as tarifas americanas sobre a madeira, o alumínio, o aço e os automóveis canadenses.