UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

A União Europeia (UE) dobrará suas tarifas à importação de aço, aumentando-as de 25% para 50%, a fim de "salvar nossas siderúrgicas e empregos", anunciou o vice-presidente da Comissão, Stéphane Séjourné, nesta terça-feira (7).
Para combater a concorrência chinesa, considerada desleal, a Europa também reduzirá as cotas de aço que podem ser importadas sem tarifas "pela metade", acrescentou ele em uma mensagem publicada no X.
Além disso, as importações que ultrapassarem estas cotas terão suas tarifas duplicadas, passando de "25% para 50%", detalhou Séjourné.
Desta forma, atingirão níveis semelhantes aos impostos por Estados Unidos e pelo Canadá, de acordo com as propostas da Comissão, que deverão ser validadas pelos 27 países membros da UE e pelo Parlamento Europeu.
O bloco europeu negocia, paralelamente, com os Estados Unidos sobre uma isenção tarifária ao aço da Europa, com o objetivo de que Washington e Bruxelas apoiem-se mutuamente para resistir à pressão chinesa.
A indústria europeia está fortemente desestabilizada há anos devido à concorrência das fábricas da China, que recebem muitos subsídios.
Também sofre o impacto das capacidades significativas da produção chinesa, que fazem o preço mundial cair.
