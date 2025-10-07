UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

A União Europeia (UE) dobrará suas tarifas à importação de aço, aumentando-as de 25% para 50%, a fim de "salvar nossas siderúrgicas e empregos", anunciou o vice-presidente da Comissão, Stéphane Séjourné, nesta terça-feira (7).

Para combater a concorrência chinesa, considerada desleal, a Europa também reduzirá as cotas de aço que podem ser importadas sem tarifas "pela metade", acrescentou ele em uma mensagem publicada no X.

Além disso, as importações que ultrapassarem estas cotas terão suas tarifas duplicadas, passando de "25% para 50%", detalhou Séjourné.