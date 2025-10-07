Wall Street fecha em baixa após sequência de recordes

"Os otimistas se beneficiaram amplamente nos últimos dias da ausência de dados econômicos, já que os contratos multibilionários no setor de inteligência artificial reforçaram o sentimento positivo sobre o potencial de crescimento das tecnologias modernas", disse à AFP Jose Torres, analista da Interactive Brokers.

Isso levou os principais índices do mercado americano a atingirem máximas históricas.

Normalmente, os investidores se apoiam nos inúmeros indicadores sobre o estado da economia dos Estados Unidos. Mas, devido ao bloqueio orçamentário que já dura uma semana, sua publicação está suspensa.

Para Low, "isso não significa necessariamente que a tendência de alta do mercado tenha terminado", mas "simplesmente que é necessário um período de baixa".

O analista também observa com preocupação os recordes sucessivos do preço do ouro, que chegou a ficar muito próximo de atingir US$ 4.000 por onça.

"É como se as pessoas já começassem a subir nos botes salva-vidas antes que o navio começasse a afundar", descreveu.