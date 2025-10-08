A dupla façanha de vencer a Vendée Globe lutando contra um câncer

Se completar a Vendée Globe, a regata solo e sem escalas ao redor do mundo, já é difícil para qualquer velejador, vencê-la é ainda mais complicado. E se você fizer isso enquanto luta contra um câncer, como o francês Charlie Dalin fez em janeiro deste ano, a façanha é duplamente assombrosa e mostra a impressionante resiliência do corpo e da mente humanos.

Dalin, de 41 anos, que nesta quinta-feira (9) publicará o livro "La Force du Destin" ("A Força do Destino"), revelou em uma entrevista à AFP que enfrentou a provação, que completou em um tempo recorde de 64 dias, com "um intruso a bordo", uma forma rara de câncer gastrointestinal contra o qual ele continua lutando.

"Certamente, ter esse intruso a bordo tornou a tarefa um pouco mais complicada", disse o velejador. "Hoje, vejo isso como uma dupla vitória".