A "luta pela sobrevivência" das crianças no Haiti

O número de crianças deslocadas, algumas em várias ocasiões, quase duplicou no último ano, atingindo 680 mil.

Trata-se de menores que às vezes se encontram sozinhos e procuram refúgio em edifícios abandonados, escolas ou abrigos improvisados sem água potável nem sistemas de saneamento, condições propícias para a propagação de doenças, especialmente a cólera.

Em 2025, mais de 3,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária, ante três milhões no ano passado. Um milhão de menores sofre de grave insegurança alimentar.

"Para as crianças do Haiti, esse acúmulo de crises é sinônimo de uma luta diária pela sobrevivência, de escolas fechadas, hospitais sobrecarregados e infâncias interrompidas pela violência, pelo abandono, pela exploração e pela fome", explica o Unicef.

"O que eu desejo para as crianças do Haiti, não apenas para as minhas, é que concluam os estudos, aprendam um ofício e tenham um futuro", resume Blandine (nome fictício), mãe de dois filhos, cujo caso o Unicef cita no relatório.

"O sistema educacional está sendo atacado (...) pelo menos uma em cada quatro crianças no Haiti está fora da escola", o que aumenta as chances de serem recrutadas pelas gangues. "Crianças de apenas 10 anos são obrigadas a carregar armas, fazer vigilância ou realizar outras tarefas perigosas", afirma a agência.