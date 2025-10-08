Aeroportos dos EUA sofrem atrasos e cancelamentos devido ao fechamento governamental

A agência de controle aéreo dos Estados Unidos informou sobre problemas de pessoal em quase uma dúzia de aeroportos devido ao fechamento do governo, que deixou centenas de milhares de funcionários federais sem salário.

O monitor de aviação FlightAware informou que cerca de 10 mil voos sofreram atrasos na segunda e na terça-feira. Embora esse número não seja considerado incomumente alto, a agência federal de aviação (FAA) advertiu que os problemas podem piorar.

O secretário de Transporte, Sean Duffy, disse na segunda-feira a jornalistas no aeroporto de Newark, perto de Nova York, que já havia um "ligeiro" aumento em nível nacional no número de controladores de tráfego aéreo que ligavam para reportar-se doentes.