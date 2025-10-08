Afeganistão restringe acesso a redes sociais em celulares

O acesso a diversas plataformas de rede social, incluindo Facebook, Instagram e Snapchat, foi "intencionalmente restringido" no Afeganistão, informou nesta quarta-feira (8) o site Netblocks, que monitora o acesso à internet em todo o mundo.

"Vários provedores confirmaram as restrições; o padrão mostra uma restrição intencional", disse o NetBlocks, que monitora a segurança cibernética e a governança da internet.

O incidente "está afetando principalmente celulares, com algumas linhas fixas também afetadas".