"Ainda não estou morta": Dolly Parton dissipa rumores sobre sua saúde

"Hoje é 8 de outubro, obviamente estou aqui gravando comerciais para o Grand Ole Opry [palco de shows em Nashville], e é por isso que estou vestida como uma garota do oeste", disse a cantora, com boa aparência.

"Queria tranquilizar todo mundo", acrescentou. "Quero que saibam que estou bem (...) Não estou morrendo."

Parton explicou que, durante a doença de seu falecido marido, acabou negligenciando sua própria saúde, razão pela qual agora os médicos a aconselharam a colocar em dia alguns cuidados e realizar determinados tratamentos, sem entrar em detalhes.

"Nada grave, mas precisei cancelar algumas coisas para ficar mais perto de casa."

Na terça-feira, sua irmã Freida Parton escreveu nas redes sociais dizendo que havia passado a noite inteira "rezando" pela cantora e pedindo a seus seguidores que se unissem às orações.

A publicação gerou preocupação, e a própria Freida veio a público pouco depois para afirmar que não era sua intenção "assustar ninguém nem fazer parecer algo tão grave".