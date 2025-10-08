'Ainda preso', diz jornalista salvadorenho, deportado após viver 20 anos sem documentos nos EUA

Separado de sua família pelo que considera ter sido uma "deportação" injusta dos Estados Unidos, o jornalista salvadorenho Mario Guevara busca se recuperar do trauma que o faz se sentir "preso" em seu próprio país.

Desde 2004, ele vivia nos Estados Unidos sem documentos de residência ou visto válido. Foi detido em junho no estado da Geórgia (sul), enquanto transmitia ao vivo em seu canal digital MG News um protesto contra as políticas migratórias do presidente Donald Trump.

"Foi um choque (...) emocional muito grande porque há momentos em que ainda me sindo preso", assegura o jornalista de 48 anos, ao receber a AFP na casa de sua cunhada em Apopa, aproximadamente 12 km ao norte de San Salvador.