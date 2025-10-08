Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

A Argentina confirmou sua condição de favorita ao golear a Nigéria por 4 a 0 nesta quarta-feira (8), pelas oitavas de final do Mundial Sub-20, no Chile, avançando para as quartas de final e, ao mesmo tempo, se vingando da eliminação sofrida diante dos africanos há dois anos no torneio juvenil sediado pelos sul-americanos.

A 'Albiceleste' abriu o placar logo aos dois minutos em sua primeira grande chance, quando uma saída errada dos nigerianos permitiu que o atacante Alejo Sarco, do Bayer Leverkusen, marcasse seu quarto gol no torneio.

"Estamos vivendo um sonho. Jogar um Mundial não é algo que acontece todo dia, e vamos tentar chegar o mais longe possível", disse Sarco, artilheiro do torneio.